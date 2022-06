Jelena Dokic, marturie sfasietoare pe Instagram: "In aprilie, am vrut sa ma arunc de la etajul 26". Ce i-a salvat viata

Articol de GSP - Publicat luni, 13 iunie 2022, 14:14 / Actualizat luni, 13 iunie 2022 15:29In varsta de 39 de ani, fosta jucatoare de tenis Jelena Dokic a postat cateva dezvaluiri sfasietoare pe Instagram, acolo unde a povestit ca a fost aproape de sinucidere in finalul lunii aprilie!Australianca Jelena Dokic, semifinalista la Wimbledon 2000, la doar 17 ani, a avut o cariera framantata de schimbari, accidentari, reveniri, incheiata oficial in 2014. A urcat pana pe locul 4 in clasamentul ... citeste toata stirea