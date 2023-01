Jiul Petrosani are un nou antrenor! Cu cine abordeaza partea a doua a sezonului de Liga 3

Jiul Petrosani si-a numit in acest inceput de an noul antrenor principal.Clasata pe locul 5 in Seria 7 din Liga 3, formatia din Petrosani a incheiat anul 2022 cu George Zima, iar a doua parte a stagiunii va fi abordata cu Flavius Boroncoi (46 de ani).Jiul Petrosani are un nou antrenor, Flavius BoroncoiAntrenorul este nascut la Medias, iar cariera lui s-a legat mai mult de fosta Gaz Metan Medias, unde a activat atat ca jucator, cat si ca antrenor secund si antrenor interimar.Jiul Petrosani ... citeste toata stirea