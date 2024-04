Joao Fonseca, la 17 ani, beneficiar al unui wild card, a devenit cel mai tanar sfertfinalist din istoria turneului ATP de la Bucuresti!

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 18 aprilie 2024, 19:26 / Actualizat joi, 18 aprilie 2024 19:26Brazilianul Joao Fonseca, beneficiar al unui wild card la Esiriac Open, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului, dupa ce l-a invins pe Radu Albot, 34 de ani, cu 7-6 (2), 6-2. Adolescentul sud-american e cel mai tanar jucator ajuns in aceasta faza in istoria turneului.Al doilea sfert de finala atins anul acesta de tanarul Joao Fonseca, ocupant al locului 276 mondial, dupa cel ... citește toată știrea