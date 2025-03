Jordan Chiles a vorbit despre abuzurile venite din partea unui antrenor la inceputul carierei sale in gimnastica: "Am fost in intuneric, in cea mai adanca parte a oceanului"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 02 martie 2025, 20:06 / Actualizat duminica, 02 martie 2025 20:52Jordan Chiles (23 de ani) se afla intr-o perioada in care isi promoveaza cartea de memorii, prilej pentru campioana olimpica sa povesteasca despre cariera sa cu momente bune, dar si cu unele teribile in care a avut ganduri de sinucidere din cauza abuzurile verbale si emotionale ale antrenorului sau.Jordan Chiles pregateste lansarea cartii sale "I'm That Girl: Living the Power of ... citește toată știrea