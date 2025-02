Jos cu recordurile! * Un pusti britanic, mai rapid decat Usain Bolt si Noah Lyles la 15 ani! L-au supranumit "Fulgerul"

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat joi, 13 februarie 2025, 11:03 / Actualizat joi, 13 februarie 2025 12:28La numai 15 ani, Divine Iheme, supranumit deja "Lightning", adica "Fulgerul", bate record mondial dupa record mondial, alaturandu-i-se australianului Gout Gout in clubul select al sprinterilor adolescenti de elita.Iheme are la varsta sa timpi mai buni la 100 de metri decat jamaicanul Usain Bolt si americanul Noah Lyles. In luna august a anului trecut, Divine, pe atunci in varsta de ... citește toată știrea