Jovan Markovic, incotro? ZERO pe linie pentru varful lui Eugen Neagoe

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 16 ianuarie 2023, 16:36 / Actualizat luni, 16 ianuarie 2023 16:36Varful oltenilor, Jovan Markovic, pare sa fi intrat din nou intr-o pasa proasta. In testele din Antalya a fost cel mai slab dintre elevii lui Eugen Neagoe la CS Universitatea Craiova.Jovan Markovici a scapat de Radoi, antrenorul care-l suspendase pentru ca nu face nimic impotriva kilogramelor in plus. Dar, dupa spectaculosul gol cu Chindia (3-0), din finalul lui 2022, pare sa se fi ... citeste toata stirea