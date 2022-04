Jovan Markovic, tinta contestatarilor si dupa gol: "Nu arata a jucator profesionist de fotbal"

Articol de GSP - Publicat luni, 11 aprilie 2022, 18:33 / Actualizat luni, 11 aprilie 2022 19:01Universitatea Craiova s-a impus dramatic, scor 3-2, in fata campioanei CFR Cluj in etapa #4 din play-off-ul Ligii 1. Jovan Markovic (21 de ani) a renascut sperantele oltenilor gratie golului egalizator reusit in minutul 69, dar si asa, in ciuda faptului ca a fost desemnat omul meciului, criticile la adresa sa nu au intarziat sa apara.Robert Nita, fostul fotbalist de la Rapid, l-a pus pe Markovic ... citeste toata stirea