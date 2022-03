Jovan Markovic va deveni tata la 21 de ani

Articol de GSP - Publicat duminica, 13 martie 2022, 09:32 / Actualizat duminica, 13 martie 2022 11:24Jovan Markovic (20 de ani) traverseaza o perioada foarte buna pe plan profesional, acolo unde in tricoul celor de la Universitatea Craiova a reusit sa marcheze deja de noua ori. Atacantul oltenilor are parte de realizari si pe plan personal, va deveni tata in acest an.Dupa victoria obtinuta in prima etapa a play-off-ului, scor 3-0, cu FC Arges, Markovic are din nou motive de bucurie: iubita ... citeste toata stirea