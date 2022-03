Jucatoarele de tenis, acuzate ca iau in deradere razboiul din Ucraina: "Rad de asta, isi bat joc de asta"

Articol de GSP - Publicat luni, 07 martie 2022, 11:06 / Actualizat luni, 07 martie 2022 11:41Eva Lys (20 de ani), sportiva nascuta in Ucraina, le acuza pe colegele din WTA si ITF ca nu constientizeaza gravitatea razboiului pe care Rusia l-a pornit in Ucraina.Nascuta la Kiev, Lys a dezvaluit ca anumite jucatoare de tenis rad de cele petrecute in Ucraina si chiar se imbraca ostentativ in culorile Rusiei."Multe jucatoare manifesta lipsa de respect fata de oamenii afectati de razboiul din ... citeste toata stirea