Articol de Aurelian Botezatu - Publicat duminica, 15 octombrie 2023, 09:50 / Actualizat duminica, 15 octombrie 2023 09:50Fundasul central al Universitatii Craiova, Juraj Badelj, a fost convocat in premiera la reprezentativa U21 a Croatiei, pentru meciul de marti cu Belarus U21. El va inlocui un coechipier accidentat.Juraj Badelj a jucat vineri in amicalul Universitatii Craiova cu Viitorul Pandurii (3-1), iar o zi mai tarziu, in cantonament, a primit telegrama de convocare la nationala Under ... citeste toata stirea