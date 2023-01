Jucator de la Unirea Slobozia, prezent la reunirea Petrolului. A evoluat putin pentru ialomiteni, dar are sansa sa il convinga pe Nae Constantin si sa urce in prima liga

Unirea Slobozia se poate desparti pentru a doua oara de Marius Ciobanu (19 ani), mijlocas bucurestean care in cariera lui a mai evolua la seniori pentru Academica Clinceni si Universitatea Cluj, cu aceasta din urma reusind in vara anului 2022 promovarea in prima liga.Revenit la trupa ialomiteana in vara trecuta, Ciobanu ar putea face din nou pasul in prima liga. Acesta a fost prezent astazi, 3 ianuarie 2023, la reunirea echipei Petrolul, unde "va fi evaluat, in perioada urmatoare, de catre ... citeste toata stirea