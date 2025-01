Jucator de la Unirea Ungheni, in cantonament in Spania cu CFR Cluj. "Isi doreste foarte mult sa reuseasca si pana acum a facut pasii corecti"

CFR Cluj s-a reunit direct in Spania, la Oliva Noua, unde va efectua cantonamentul din acest inceput de an 2025, iar printre fotbalistii care sunt la dispozitia lui Dan Petrescu este si Ioan Barstan.Jucatorul in varsta de 20 de ani este chemat de clujeni de la echipa din Liga 2 la care il are imprumutat, Unirea Ungheni.Ioan Barstan, in cantonament in Spania cu CFR ClujOcupanta locului 5 in prima liga dupa 21 de etape, CFR Cluj, de opt ori campioana a Romaniei, si-a reluat vineri, 3 ianuarie ... citește toată știrea