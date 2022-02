Jucatorii Chindiei simt fiorii zonei fierbinti in clasament: "Suntem in nisipurile miscatoare.Dinamo are echipa buna, experimentata"

Chindia Targoviste a pierdut cu Universitatea Craiova, scor 0-1, in cadrul etapei a 28-a din Liga 1.Esecul inregistrat cu Craiova ii lasa pe damboviteni pe locul al 11-lea, cu 29 de puncte, dar pot fi intrecuti in acest weekend daca CS Mioveni si FC U Craiova isi castiga fiecare in parte meciurile, argesenii cu FC Botosani, in timp ce oltenii cu Gaz Metan Medias.A fost al patrulea meci la rand fara victorie in campionat pentru Chindia.Jucatorii Chindiei simt fiorii zonei fierbinti a ... citeste toata stirea