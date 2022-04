Jucatorii de la U-BT Cluj au planuri mari, dupa eliminarea din Liga Campionilor: "A fost frumos, vrem si mai mult"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 21 aprilie 2022, 09:47 / Actualizat joi, 21 aprilie 2022 11:01Cei de la U-BT Cluj spun ca vor sa castige campionatul in Romania, apoi sa revina in Liga Campionilor, in elita competitiei, pentru a nu ramane doar cu amintirile memorabile de pana acum.U-BT Cluj si Romania au ramas cu ideea ca se poate si in baschetul masculin. Ardelenii au ratat calificarea la turneul Final Four al Ligii Campionilor, de la Bilbao (6-8 mai), dupa infrangerea cu MHP ... citeste toata stirea