UTA a jucat sub asteptari in prima mansa a barajului de mentinere/promovare in SuperLiga cu Gloria Buzau (scor 0-0) si amana verdictul pentru saptamana viitoare, la Arad, cand are loc returul.Pana la urma, singurul aspect pozitiv pentru aradeni in disputa de pe stadionul din Parcul Crang ramane faptul ca nu s-a luat gol, caci - altfel - "ros-albii" au ramas datori pe toate planurile.Mircea Rednic: "Imi doream altceva de la jucatori, de la echipa"In primele 45 de minute, aradenii au repetat - ... citeste toata stirea