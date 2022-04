Jucatorii Farului, uluiti dupa 0-3 cu Craiova: "Nu cred ca mi s-a mai intamplat"

Articol de GSP - Publicat sambata, 16 aprilie 2022, 22:55 / Actualizat sambata, 16 aprilie 2022 22:56Farul - CSU Craiova 0-3 | Gabi Iancu (28 de ani), atacantul dobrogenilor, a gasit cu greu explicatii dupa esecul umilitor suferit in fata oltenilor."Nu stiu daca am mai trait asa ceva. Noi atacam, iar ei la 10 minute ne dadeau gol. Defensiv am fost 0 azi! Nu stiu daca ei au avut 4 atacuri in prima repriza... Inseamna ca joaca bine, daca au 3-4 atacuri si dau 3 goluri. Chiar nu stiu ce sa zic. ... citeste toata stirea