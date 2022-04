Jucatorul care e o prioritate pentru Edi Iordanescu: "Din pacate, situatia e neplacuta! Vedem cum il aducem la lot"

Articol de GSP - Publicat marti, 12 aprilie 2022, 17:28 / Actualizat marti, 12 aprilie 2022 17:48Selectionerul Edi Iordanescu (43 de ani) a vorbit despre situatia lui Nicolae Stanciu (28 de ani), mijlocas transferat recent in China, la Wuhan Three Towns, echipa nou-promovata in primul esalon.Noul sezon din fotbalul chinez ar trebui sa debuteze pe 6 mai. Din cauza pandemiei de coronavirus, situatia este una incerta.ALEGERI FRFRazvan Burleanu a marcat cu poarta goala * Ales in unanimitate ... citeste toata stirea