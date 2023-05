Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 22 mai 2023, 07:25 / Actualizat luni, 22 mai 2023 09:47Desi nu a jucat in Farul - FCSB 3-2, meciul care i-a adus titlul trupei lui Gica Hagi, atacantul Denis Alibec (32 de ani) a fost laudat de Basarab Panduru.Varful care poate pleca gratis la finalul sezonului, ca urmare a unei intelegeri pe care o are cu Gica Hagi, a facut un sezon excelent, reusind 14 goluri in 31 de meciuri si fiind principalul motor al constantenilor in drumul spre titlu. ... citeste toata stirea