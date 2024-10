Jucatorul care lasa de dorit in Giulesti: "Nu am cum sa fiu fericit"

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 01 octombrie 2024, 19:29 / Actualizat marti, 01 octombrie 2024 19:29Victor Angelescu, actionar minoritar la Rapid, spune ca avea asteptari mari de la atacantul sarb Borisav Burmaz (23 de ani). El nu a inscris deloc in primele 11 etape din acest sezon, desi a bifat cel putin 10 minute pe teren in toate partidele.Sezonul trecut, Borisav Burmaz a inscris 7 goluri in 19 aparitii la Rapid. In actuala stagiune, conducerea din Giulesti spera ca sarbul sa ... citește toată știrea