Jucatorul-cheie de la Rapid, OUT pana la finalul sezonului * Lovitura grea pentru giulesteni

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 27 aprilie 2024, 13:02 / Actualizat sambata, 27 aprilie 2024 13:25Marian Aioani (24 de ani), portarul transferat de Rapid de la Farul in acest sezon, s-a accidentat in meciul pierdut cu constantenii, scor 1-3, in etapa #6 a play-off-ului, iar giulestenii au anuntat sambata cat de grava este problema.La pauza, la scorul de 1-1, Bogdan Lobont, antrenorul giulestenilor, l-a schimbat pe Aioani cu Virgil Draghia (33 de ani) din cauza unei accidentari la ... citește toată știrea