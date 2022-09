Jucatorul de baza al Rapidului dezvaluie: "Am vrut sa ma las de fotbal! Eram decis"

Articol de GSP - Publicat marti, 13 septembrie 2022, 10:28 / Actualizat marti, 13 septembrie 2022 12:54Alexandru Albu (29 de ani), mijlocas defensiv la Rapid, a dezvaluit ca a fost aproape sa renunte la cariera de fotbalist in perioada petrecuta la Concordia Chiajna.Alexandru Albu evolueaza la Rapid din vara lui 2021. In primul an a fost imprumutat de la Concordia pentru 50.000 de euro, iar dupa un prim sezon impresionant giulestenii l-au cumparat definitiv, achitand alti 150.000 de euro. ... citeste toata stirea