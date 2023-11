Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 14 noiembrie 2023, 09:00 / Actualizat marti, 14 noiembrie 2023 09:21Basarab Panduru a analizat jocul prestat de FCSB cu FCU Craiova, 2-1, si a dezvaluit ce-l nemultumeste in jocul lui Damjan Djokovic.Fostul fotbalist spune ca, in opinia lui, mijlocasul croat adus in aceasta vara de FCSB coboara prea mult, fiind de multe ori langa mijlocasul defensiv Adrian Sut.FCSBMihai Stoica a glumit pe seama lui Valentin Cretu: "S-a tinut de cuvant" + "E ... citeste toata stirea