Jucatorul de la Rapid pleaca la Genoa * Dan Sucu muta si in sens invers

Articol de Andrei Craitoiu, Daniel Scorpie, Adrian Duta - Publicat vineri, 24 ianuarie 2025 23:40 / Actualizat sambata, 25 ianuarie 2025 00:00Benjamin Siegrist, portarul Rapidului, va ajunge la Genoa. In locul lui, de la echipa italiana va veni in Giulesti Franz Stolz, conform informatiilor GSP.Dupa Angeye de la Genoa la Rapid, Dan Sucu face o mutare si in sens invers intre cele doua cluburi pe care le detine. Benjamin Siegrist si-a pierdut statutul de titular si a fost inlocuit de Marian ... citește toată știrea