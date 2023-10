Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 08 octombrie 2023, 08:33 / Actualizat duminica, 08 octombrie 2023 09:51Mijlocasul Mihai Lixandru (22 de ani) a vorbit despre primul sau gol la FCSB, prin care a decis meciul cu FC Botosani, 1-0.Titular in linia de mijloc, Mihai Lixandru, care etapa trecuta a fost folosit ca fundas, a marcat singurul gol al meciului, in minutul 23, cu o lovitura de cap.FC BOTOSANI - FCSB 0-1Ce problema a remarcat Viorel Moldovan la FCSB: "Am vazut asta in ... citeste toata stirea