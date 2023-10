Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 20 octombrie 2023, 08:40 / Actualizat vineri, 20 octombrie 2023 09:09Cosmin Matei (32 de ani), mijlocasul ofensiv de la Sepsi, se considera raspunzator pentru infrangerea cu Poli Iasi, scor 0-1.Sepsi a ajuns la al 6-lea esec consecutiv in SuperLiga si e in criza. Matei a fost protagonist negativ la Iasi, cu Poli. In minutul 4 a trimis in bara de la 11 metri si a ratat sansa deschiderii scorului. Covasnenii inca nu au marcat in octombrie, au 3 ... citeste toata stirea