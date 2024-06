Jucatorul plecat cu scandal de la UTA si certat de Rednic semneaza in Romania

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 09 iunie 2024, 17:26 / Actualizat duminica, 09 iunie 2024 18:08Desley Ubbink (30 de ani), mijlocasul ofensiv plecat cu scandal de la UTA anul trecut, s-a inteles cu Corvinul Hunedoara si revine in Romania.Olandezul a jucat in sezonul trecut la FC Emmen, in liga a doua batava. El pleca de la UTA liber de contract, fiind acuzat de Mircea Rednic ca a vrut sa paraseasca Aradul pentru bani. Atunci, Bogdan Apostu, impresarul jucatorului, i-a raspuns dur ... citește toată știrea