Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 08 septembrie 2023, 15:50 / Actualizat vineri, 08 septembrie 2023 16:12Joonas Tamm (31 de ani), fundasul central plecat de la FCSB, a vorbit despre perioada petrecuta la vicecampioana Romaniei si si-a exprimat regretul ca nu a fost pastrat in lot.Titular in centrul apararii in sezonul trecut, Tamm a plecat de la FCSB dupa ce Gigi Becali, patronul echipei, a decis sa nu-i ofere prelungirea contractului. Ramas liber, estonul a ajuns in Bulgaria, la ... citeste toata stirea