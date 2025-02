Jucatorul Rapidului, distrus de conducerea clubului: "Un transfer nereusit"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 19 februarie 2025, 12:08 / Actualizat miercuri, 19 februarie 2025 12:13Victor Angelescu, actionarul minoritar de la Rapid, a declarat ca extrema Clinton N'Jie e un transfer ratat, iar jucatorul venit in septembrie are sanse mici sa ramana si din vara in Giulesti.Adus ca o vedeta in Superliga, dupa ce in trecut a jucat la Marseille, Lyon si Tottenham, N'Jie a bifat doar 9 aparitii in campionatul Romaniei. A marcat un singur gol. Nu a jucat in ... citește toată știrea