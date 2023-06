Articol de Ionut Coman - Publicat vineri, 16 iunie 2023, 16:24 / Actualizat vineri, 16 iunie 2023 17:47Petru-Alexandru Luncanu, 34 de ani, a primit o suspendare de cinci ani pentru trucare de meciuri in 2017, 2019 si 2021In asteptarea audierii Simonei Halep de catre ITIA, organismul a emis, ieri, o sentinta in cazul lui Petru-Alexandru Luncanu, jucator care a jucat si in Cupa Davis pentru Romania. Acesta a fost suspendat pe o perioada de cinci ani pentru trucare de meciuri.Cazul a fost ... citeste toata stirea