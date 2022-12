Jucatorul Stelei Iustin Raducan l-a invins la voturi pe Cicaldau si e in finala "Golul Anului 2022" la echipele nationale. Concureaza cu o fotbalista de la U Craiova | VIDEO cu golurile candidate

Jucatorul echipei Steaua Iustin Raducan (17 ani - foto) a castigat semifinala cu Alexandru Cicaldau si participa alaturi de Isabela Lazar (16 ani), jucatoarea Universitatii Craiova, in finala competitiei "Golul Anului 2022", organizata de Federatia Romana de Fotbal prin platforma "Peluza tricolora".Votul se desfasoara pe durata a doua zile, joi si vineri, 29 - 30 decembrie 2022, iar castigatorul va fi desemnat autorul celui mai frumos gol marcat in acest an la echipele nationale ale Romaniei. ... citeste toata stirea