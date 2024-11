Juniorul Vlad Covaliu, premiat de Federatia Internationala de Scrima

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat sambata, 30 noiembrie 2024, 16:47 / Actualizat sambata, 30 noiembrie 2024 17:04Sabrerul roman Vlad Covaliu (19 ani) a primit trofeul Cupei Mondiale pentru Juniori in sezonul 2023-2024, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Tashkent, cu ocazia Congresului Federatiei Internationale de Scrima.Covaliu a dominat circuitul mondial al categoriei sale de varsta in sezonul trecut, cea mai importanta performanta a acestuia fiind medalia de aur la Campionatele ... citește toată știrea