Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 11 noiembrie 2023, 11:13 / Actualizat sambata, 11 noiembrie 2023 11:46Rusul Khabib Nurmagomedov (35 de ani) a dezvaluit ca Dana White, seful UFC, a facut tot ce a putut pentru a-l readuce in ring.Nurmagomedov a fost campion la categoria usoara si s-a retras in 2020, fara sa piarda vreun meci, cu un palmares spectaculos: 29-0. Dar Dana White a incercat sa-l convinga sa revina in ring, pentru a lupta din nou cu irlandezul Conor McGregor.Khabib ... citeste toata stirea