Kopic nu l-a mai luat in Antalya * A doua plecare de la Dinamo in mai putin de 24 de ore

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 13:37 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 13:42Dupa ce Dinamo a anuntat vineri plecarea lui Andrei Florescu (22 de ani), sambata "cainii" au mai renuntat la un jucator. Este vorba despre Razvan Pascalau (20 de ani), fundas central care n-a prins niciun minut in Superliga in acest sezon.Chiar daca inca nu a venit comunicatul oficial, dinamovistii au postat pe retelele de socializare lotul care a facut deplasarea in Antalya, pentru ... citește toată știrea