Kopic si-a criticat jucatorii dupa derby: "Nu e suficient! Cand faci asemenea greseli..."

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 23 februarie 2025, 22:57 / Actualizat duminica, 23 februarie 2025 23:17FCSB - Dinamo 2-1. Zeljko Kopic, antrenorul oaspetilor, a fost deranjat de greselile facute de elevii lui in meciul de pe Arena Nationala.Sivis a facut cea mai evidenta eroare din tabara dinamovistilor. A alunecat in fata lui Gele, atacantul de la FCSB a trecut de el si a marcat cu un sut la coltul lung.Kopic nu a dat nume in ceea ce priveste jucatorii care au facut erori, ... citește toată știrea