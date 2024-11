Kosovarii au motive sa se teama de ce e mai rau dupa haosul provocat la Bucuresti * Ce risca, dincolo de infrangerea la comisii

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 18 noiembrie 2024, 11:04 / Actualizat luni, 18 noiembrie 2024 11:58Nationala din Kosovo a creat haos vineri seara, la Bucuresti, in meciul din etapa a 5-a a Ligii Natiunilor, contra Romaniei, sperand ca ar putea castiga partida la "masa verde". In ultimele secunde din meci, oaspetii au pus in practica un scenariu care a parut regizat si premeditat, pentru a parasi terenul si a da vina pe romani pentru neincheierea partidei. Acum, ei sunt cei care ... citește toată știrea