Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 16 iunie 2023, 16:27 / Actualizat vineri, 16 iunie 2023 16:53Kosovo - Romania, partida din aceasta seara de la Pristina, va fi una in care e foarte probabil ca nationala Romaniei sa stabileasca un record negativ din perspectiva numarului propriilor suporteri care vor fi in tribune. Din informatiile GSP, astazi, la duelul cu Kosovo, al treilea in grupa pentru accesul la Euro 2024, vor fi prezenti doar in jur de 130 de fani romani. ... citeste toata stirea