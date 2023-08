Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 09 august 2023, 17:50 / Actualizat miercuri, 09 august 2023 17:56Kyle Chalmers, campionul mondial de la 100 m liber, titlu cucerit recent la Fukuoka in cursa in care David Popovici a incheiat al 6-lea, a anuntat pe retelele sociale ca Jocurile Olimpice de la Paris vor fi ultimele pentru el. Nu si ultima sa competitie insa.Starul australian a creat confuzie cu mesajul postat pe Instagram, in care puncta ca editia Jocurilor Olimpice de la Paris ... citeste toata stirea