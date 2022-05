Kyrie Irving a fost decisiv pentru Brooklyn la marea sa revenire! * Fusese suspendat de propriul sau club fiindca a refuzat sa se vaccineze

Articol de GSP - Publicat joi, 06 ianuarie 2022, 11:40 / Actualizat joi, 06 ianuarie 2022 12:43Kyrie Irving (29 ani), absent de mai bine de sase luni din cauza faptului ca a refuzat sa se vaccineze, a revenit pe terenul de baschet. Coordonatorul de joc a inscris 22 de puncte in victoria lui Brooklyn Nets in fata Indianei Pacers (129-121).Inlaturat din NBA chiar de propria echipa la inceputul sezonului pe motiv ca nu este vaccinat, Kyrie Irving a fost acceptat din nou in cadrul clubului, ... citeste toata stirea