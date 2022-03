Kyrie Irving, one-man show in NBA * Recordul stabilit de jucatorul nevaccinat al lui Brooklyn Nets

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 martie 2022, 12:15 / Actualizat miercuri, 16 martie 2022 12:39Kyrie Irving (29 ani) a inscris 60 de puncte pentru Brooklyn in victoria impotriva celor de la Orlando Magic, scor 150-108.Coordonatorul de joc al lui Brooklyn a realizat o performanta istorica, marti, in Orlando, inscriind 60 de puncte intr-un meci in care s-a marcat la foc automat. Irving a egalat astfel recordul de puncte din acest sezon, stabilit cu o zi inainte de Karl-Anthony Towns, de ... citeste toata stirea