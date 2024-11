L-a dat de gol pe Mircea Lucescu * Fotbalistul-surpriza din Superliga pasibil de prima convocare: "Mi-a cerut toate detaliile despre el"

Articol de Adrian Duta, Laura Soica - Publicat vineri, 01 noiembrie 2024, 16:14 / Actualizat vineri, 01 noiembrie 2024 16:54Marian Huja (25 de ani), fundasul central de picior stang de la Petrolul, a intrat in vederile selectionerului Mircea Lucescu.Stoperul care are si cetatenie portugheza a jucat 14 meciuri in acest sezon din Superliga. Petrolul e pe locul doi in Liga 1, cu 22 de puncte. Echipa ploiesteana are 12 goluri primite.CRAIOVA - FCSBRotaru incearca ce n-a reusit nimeni! Un ... citește toată știrea