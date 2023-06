Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 20 iunie 2023, 00:04 / Actualizat marti, 20 iunie 2023 01:54Romania a egalat Elvetia in doua minute, de la 0-2, la 2-2. Viorel Moldovan, fostul international roman, l-a facut praf dupa meci pe selectionerul Edi Iordanescu.Moldovan e de parere ca Iordanescu a gresit tactica, Romania fiind spulberata pana in minutul 90 de Elvetia, ca joc.PRELIMINARIILovitura de teatru in Belarus - Kosovo! Romania primeste un ajutor nesperat: se prefigureaza o lupta ... citeste toata stirea