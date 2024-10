L-a lasat pe Edjouma, dar Gigi Becali a luat in vizor alt jucator! Il suna inainte de derby: "Bai, vrei sa nu te mai faci de ras?"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 26 octombrie 2024, 12:36 / Actualizat sambata, 26 octombrie 2024 12:44Gigi Becali, finantatorul de la FCSB, si-a criticat aspru cativa jucatori dupa infrangerea la scor suferita in Scotia, 0-4 cu Rangers, in etapa a treia a grupei din Europa League.Desi initial Becali a spus ca vina pentru infrangere este a lui Malcom Edjouma, in colimatorul finantatorului a intrat si Marius Stefanescu, jucator transferat pentru suma de 1,3 milioane de euro ... citește toată știrea