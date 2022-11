L-a provocat pe Dica in studio: "Nu ma preocupa asta" / "Nick, tu auzi ce spun?"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 02 noiembrie 2022, 08:10 / Actualizat miercuri, 02 noiembrie 2022 09:51Emil Gradinescu (63 de ani) l-a provocat pe Nicolae Dica, in studioul Orange Sport, in seara zilei in care antrenorul a demisionat de la FCSB. Experimentatul comentator sportiv a sugerat ca ros-albastrii au fost ajutati de arbitru sa ajunga in grupele Conference League.In cadrul emisiunii in care a vorbit despre motivele despartii de FCSB, Nicolae Dica a amintit in repetate randuri de ... citeste toata stirea