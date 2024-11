L-a "tavalit" in direct pe fotbalistul Rapidului: "Are impresia ca i se permite orice"

Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 10 noiembrie 2024, 11:06 / Actualizat duminica, 10 noiembrie 2024 11:10Claudiu Herea (34 de ani), fostul atacant al Rapidului, l-a criticat dur pe Clinton N'Jie pentru reactia pe care a avut-o aseara, in meciul giulestenilor cu UTA Arad. Camerunezul a fost inlocuit in minutul 65 cu Rares Pop (19 ani), iar in momentul schimbarii, a gesticulat nervos si a parut ca-i cere socoteala lui Marius Sumudica (53 de ani) pentru acest lucru.Prezent in studio, ... citește toată știrea