Articol de David Marinescu - Publicat luni, 08 mai 2023, 09:58 / Actualizat luni, 08 mai 2023 10:25Jurnalistul Decebal Radulescu acuza un derapaj cu tenta misogina si sexista al lui Dan Sucu, unul dintre cei doi actionari de la Rapid, in cadrul interviului pe care omul de afaceri i l-a acordat lui Costin Stucan la GSP Live.Zilele trecute, Costin Stucan l-a avut invitat la matinalul GSP Live pe Dan Sucu, vocea numarul 1 de la Rapid, om de afaceri cooptat in actionariat in urma cu un an.In ... citeste toata stirea