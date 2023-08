Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 04 august 2023, 10:11 / Actualizat vineri, 04 august 2023 11:07FC Botosani a anuntat in aceasta dimineata, intr-o zi de vineri, transferul mijlocasului dreapta Adams Friday (20 de ani), nigerian in varsta de 20 de ani care vine dupa un an petrecut in Armenia, la FC Noah.Mutare simbolica in SuperLiga: poate din superstitie, FC Botosani a ales sa anunte transferul lui Adams Friday, al carui nume de familie inseamna "vineri" in limba engleza, chiar ... citeste toata stirea