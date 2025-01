L-au prezentat oficial pe Vali Gheorghe: "Vine sa ne intareasca lotul"

Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 30 ianuarie 2025, 19:07 / Actualizat joi, 30 ianuarie 2025 19:08Valentin Gheorghe, 27 de ani, a fost prezentat de Petrolul Ploiesti, mutare anuntata in exclusivitate de GSP.ro. Extrema sosita de la Poli Iasi a semnat un contract valabil doi ani si jumatate, pana in vara lui 2027.Transferat de Poli Iasi in vara lui 2024, Valentin Gheorghe nu a reusit sa se impuna in Copou, unde nu a inscris nici macar o data in 24 de aparitii.Partile au decis ... citește toată știrea