L-au prins pe Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brasov dat in urmarire generala!

Articol de GSP - Publicat sambata, 29 ianuarie 2022, 17:15 / Actualizat sambata, 29 ianuarie 2022 17:21Ioan Neculaie (64 de ani), fostul patron de la FC Brasov, condamnat definitiv la doi ani si doua luni de inchisoare cu executare, a fost gasit! Neculaie era dat in urmarire generala de o saptamana.Vineri, 21 ianuarie, Curtea de Apel Brasov s-a pronuntat in dosarul in care fostul boss de la Brasov a fost acuzat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Decizia a fost ca Neculaie ... citeste toata stirea