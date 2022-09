L-au "sabotat" jucatorii de la FCSB pe Dica? Opinia fostului stelist: "Debandada, amatorism total!"

Articol de GSP - Publicat marti, 13 septembrie 2022, 11:14 / Actualizat marti, 13 septembrie 2022 11:27Valeriu Rachita (52 de ani), fost jucator la Steaua, considera ca fotbalistii de la FCSB nu respecta indicatiile antrenorului Nicolae Dica (42).Luni seara, FCSB a fost egalata in minutul 90+7 al meciului cu FC Voluntari si a ramas astfel cu o singura victorie in acest sezon de SuperLiga.Golul a fost inscris de Adam Nemec de la punctul cu var, dupa ce atacantul slovac a fost doborat in ... citeste toata stirea