La 19 ani, Marta Kostyuk a povestit prin ce trece din cauza razboiului: "Te intrebi *Care e rostul? Pentru ce mai traiesc?*"

Articol de GSP - Publicat marti, 03 mai 2022, 10:36 / Actualizat marti, 03 mai 2022 12:56Jucatoarea de tenis Marta Kostyuk (19 ani, 60 WTA) a vorbit despre efectele pe care razboiul Rusiei cu Ucraina, tara in care se afla parintii sai.Nascuta la Kiev, Kostyuk a acordat un interviu pentru CNN in care a dezvaluit prin ce probleme a trecut in ultimele doua luni, din punct de vedere psihologic.Marta Kostyuk, despre efectele razboiului dintre Rusia si Ucraina"As spune ca acum se intampla ... citeste toata stirea